Пофантазируй и Напиши. Какие 5 вещей тебе хотелось бы иметь или сделать. На английском языке.
Английский язык
Пофантазируй и Напиши. Какие 5 вещей тебе хотелось бы иметь или сделать. На английском языке.
Ответ(ы):
Гость:
Good grades, a lot of friends, healthy parents, money and a lot of delicious food Перевод хорошие оценки, много друзей, здоровые родители, деньги и много вкусной еды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Квадрат со стороной 5мм обозначает спортивную площадку в масштабе 1:2 000.Каковы реа??ьные размеры площадки? А)10м Б)100м В)1000м
Математика
У ховрашиної сімї в запасах є пшениця жито та овес усього 19кг. Пшениці 5 кг. жита 8кг. скільки кілограмів овса в запасах ховрахів.