А арифметической прогрессии а6=-147,а7=-144.НАЙДИТЕ номер первого положительного член?? этой прогрессии..?
Алгебра
А арифметической прогрессии а6=-147,а7=-144.НАЙДИТЕ номер первого положительного член?? этой прогрессии..?
Ответ(ы):
Гость:
Где а7 - она возрастает ,а где после равно оно убывает в сторону положительного число ,следовательно в а7 +49=а56 ,потом 49*3 =147 ,следовательно -144+147=3 ответ: а56=3
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