А2. Какое понятие характеризует важное явление в рос¬сийской истории 1917 г.? 1) демократическая республика 2) конституционная монархия 3) промышленный переворот 4) самодержавие АЗ. О каких событиях идет речь в документе? ...

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А2. Какое понятие характеризует важное явление в рос¬сийской истории 1917 г.? 1) демократическая республика 2) конституционная монархия 3) промышленный переворот 4) самодержавие АЗ. О каких событиях идет речь в документе? Прошу доложить Его Императорскому Величест¬ву, что исполнить повеление о восстановлении поряд¬ка в столице не мог точка Большинство частей одна за другими изменили своему долгу отказываясь сра¬жаться против мятежников точка Другие части побра¬тались с мятежниками и обратили свое оружие против верных Его Величеству войск точка Оставшиеся вер¬ными долгу весь день боролись против мятежников понеся большие потери точка К вечеру мятежники овладели большею частью столицы точка Верными присяге остаются небольшие части полков стянутые у Зимнего Дворца. 1) 27 февраля 1917 г. 2) 2 марта 1917 г. 3)25 октября 1917 г. 4) 5-6 января 1918 г. А5. За что после Февральской революции выступали меньшевики в отличие от большевиков? 1) за возвращение земель помещикам 2) за союз с либеральной буржуазией 3) за немедленное заключение мира с Германией 4) за передачу всей власти в руки Советов А6. Чем объяснялся приход большевиков к власти в октябре 1917 г.? 1) потерей Временным правительством опоры в массах 2) захватом большевиками ключевых постов во Временном правительстве 3) прекращением военных действий на фронтах I мировой войны 4) переходом на сторону большевиков Добровольческой армии А7. О каком событии идет речь в отрывке из работы В.И. Ленина? Не поддавайтесь провокации, которая исходит из буржуазных газет, противников Советской власти; да, у них нет иного слова, как «похабный мир» и криков «позор!» по поводу этого мира, а на самом деле эта буржуазия встречаете восторгом немецких завоевателей. 1) о провозглашении Декрета о мире 2) о подписании Брестского мирного договора 3) о заключении Портсмутского договора 4) об участии России в Гаагской конференции дам мноого баллов

Автор: Гость