Морфологический разбор слова : закрыли

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Морфологический разбор слова : закрыли
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Автор: Гость
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Гость:
Начальная форма:ЗАКРЫЛ Часть речи: Глагол (личная форма) Грамматика:Изъявительное наклонение, прошедшее время, единственное число, мужской род, переходный, совершенный вид
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