Сыроваренный завод приготовил к отправке 70 коробок сыра «Янтарь» по 16 кг в каждой коробке и 30 коробок сыра «Дружба» по 18 кг в каждой коробке. На сколько больше килограммов сыра «Янтарь» приготовили к отправке? Выбери верный...
Математика
Сыроваренный завод приготовил к отправке 70 коробок сыра «Янтарь» по 16 кг в каждой коробке и 30 коробок сыра «Дружба» по 18 кг в каждой коробке. На сколько больше килограммов сыра «Янтарь» приготовили к отправке? Выбери верный вариант решения задачи·
Ответ(ы):
Гость:
70*16-30*18=580 вот такое у меня получилось выражение
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