Пожалуйста помогите написать доклад на тему изменение химического состава почвы

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Сбалансированность химического состава – ochobhoe условие роста и развития растений. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора. В третьей главе раскрыты основные задачи, принципы, методы анализа расчетов с госбюджетом. Проанализировано начисление и расчет с бюджетом по налогам на воспроизводство минерально-сырьевой базы, за пользование природными ресурсами, налогу по прибыли на доходы деятельности