99б. ТОЛЬКО ГЕНИИ НЕМЕЦКОГО))Немецкий язык! Надо перевести текст а и б и выполнить з??дания после них.

Гость: Гость:

А. Горький шоколад.(М.Пресслер) Прежде чем расстаться,они шли вдоль реки."Я скоро уезжаю",сказал Михель."Так больше не может продолжаться." Ева кивнула. "Ты будешь мне писать?" "Конечно. А ты мне?" Михель положил на неё свою руку. Ева рассмеялась и крикнула прохожим прямо в лицо."Смотрите сюда",прокричала бы она охотнее всего."Смотрите все сюда! У меня кое-кто есть! У меня,у толстой Евы,есть друг!" Они шли по берегу,по гравию и камням,поросшим мхом. Ева шли медленно и осторожно. Она знала,что будет дальше. Михель шёл впереди,прокладывая дорогу через кусты и разводя ветви в стороны. На маленькой полянке они сели прямо на траву. Ева сорвала соломинку и стала её жевать. На вкус она была горькой. "Твоя мать знает,что ты со мной?",спросил Михель. "Нет,она думает,что я у одной моей подруги." Они лежали рядом в траве,плотно друг к другу. Ева была беззащитна перед ласками Михеля,его дыханием на её шейке,его руками. "Нет",сказала она."Нет." "Нет",сказала она."Ещё нет." Она выпрямилась."Я не хочу. Не сейчас." "Но ведь ты моя девочка",беспомощно сказал Михель."Я твой друг. Ты не должна меня бояться." Страх? Был ли это страх? Они поцеловались. Глаза Михеля больше не были карими,ведь в ег о зрачках плясали серо-зелёные пятна. Какими же длинными были его ресницы! "Как же я люблю",сказала Ева."Лежать вот так рядом с тобой." Михель гладил её. Его руки! Ева лежала с прикрытыми глазами."Ты прекрасна",произнёс Михель. Тьмы больше не было. Перед её глазами прыгали красные круги,сверкая,брызгая на фиолетовое небо. "Нет",сказала Ева."Я не хочу этого. Не сейчас. Не так. Я не знаю,почему,но я боюсь." Михель не ответил. Положив на неё руку,он нажал на неё. Как собака,испуганно думала Ева. Совсем как собака. Михель очень громко и быстро дышал. Ева внезапно почувствовала всю неприятность этой ситуации и захотела отстраниться,но Михель почти её не сжимая,закопался своим лицом в её грудь и простонал. Затем он отпустил её,перевернулся на живот и молча повернулся к ней лицом. Ева села. Она была растеряна. Она не знала,сделала ли она что-то не так и не знала,о чём сейчас думает Михель. Она была в печали. Почему же Михель молчит? Ева повернулась и коснулась Михеля."Ты сердишься на меня?" Пауза. "Я не могу",сказала Ева."Не так быстро.Я боюсь и не знаю,почему. Это так..."Она подбирала слово,чтобы описать своё неприятное чувство,не нашла и замолчала. "Не надо",сказал Михель."Ведь ничего не было. Я знаю,что ты не как все." "Может быть,я не такая",сказала Ева."А может быть я слишком много ещё не знаю." I. 1 высказывание B. Тьфу,паук! Кристина шла в туалет и,прежде чем дверь туалета закрылась,услышала,как измученный женский голос говорит:"Твои любовные истории меня не касаются. Делай,что хочешь. Но позволь мне кое-что сделать!" И,после короткой паузы:........