Помогите составить бизнес план на любую тему, для любого предприятия! 7 класс сроч??о надо!

Обществознание
Помогите составить бизнес план на любую тему, для любого предприятия! 7 класс сроч??о надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Купить много дешевых, но нужных товаров осенью, а продавать за дорого весной .
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