Определите соотношения расщипления признаков по фенотипу у потомства полученного от скрещивания гетерозиготных растений гороха

Биология
Определите соотношения расщипления признаков по фенотипу у потомства полученного от скрещивания гетерозиготных растений гороха
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1 к 3 в учебнике даже написано
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