. Воздушный шар, объёмом 30 м3 наполнен водородом плотностью 0,09 кг/м3. Плотность окружающего шар воздуха равна 1,3 кг/м3. Какова должна быть масса оболочки шара с грузомmшг , чтобы шар начал равномерно подниматься в воздух?

Физика
. Воздушный шар, объёмом 30 м3 наполнен водородом плотностью 0,09 кг/м3. Плотность окружающего шар воздуха равна 1,3 кг/м3. Какова должна быть масса оболочки шара с грузомmшг , чтобы шар начал равномерно подниматься в воздух?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Надо чтобы архимедова сила равнялась весу шарика: 1.3*10*30=30*0.09*10+m(масса оболочки)*10 m=(390-27)/10=36.3 кг ответ: 36.3 кг
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