. Воздушный шар, объёмом 30 м3 наполнен водородом плотностью 0,09 кг/м3. Плотность окружающего шар воздуха равна 1,3 кг/м3. Какова должна быть масса оболочки шара с грузомmшг , чтобы шар начал равномерно подниматься в воздух?
Физика
. Воздушный шар, объёмом 30 м3 наполнен водородом плотностью 0,09 кг/м3. Плотность окружающего шар воздуха равна 1,3 кг/м3. Какова должна быть масса оболочки шара с грузомmшг , чтобы шар начал равномерно подниматься в воздух?
Ответ(ы):
Гость:
Надо чтобы архимедова сила равнялась весу шарика: 1.3*10*30=30*0.09*10+m(масса оболочки)*10 m=(390-27)/10=36.3 кг ответ: 36.3 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Химия
К каким типам можно отнести реакции: а) 3H2 + N2 ↔ 2NH3 б) NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 в) N2 + О2 ↔ 2NO – Q г) 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3) 2 + ...
Математика
Какова скорость самолета, если расстояние от Иркутска до Аляски, равное 5440км, он п??олетает за 8ч?