. Воздушный шар, объёмом 30 м3 наполнен водородом плотностью 0,09 кг/м3. Плотность окружающего шар воздуха равна 1,3 кг/м3. Какова должна быть масса оболочки шара с грузомmшг , чтобы шар начал равномерно подниматься в воздух?

Физика

. Воздушный шар, объёмом 30 м3 наполнен водородом плотностью 0,09 кг/м3. Плотность окружающего шар воздуха равна 1,3 кг/м3. Какова должна быть масса оболочки шара с грузомmшг , чтобы шар начал равномерно подниматься в воздух?

Автор: Гость