Постройте аккорды б53 б6 б64 м53 м6 м64 ув 53 ум 53 в ре диез миноре
Музыка
Постройте аккорды б53 б6 б64 м53 м6 м64 ув 53 ум 53 в ре диез миноре
Ответ(ы):
Гость:
Б53 ре-фа#-ля М53 ре-фа-ля Б6 ре-фа-си(b) М6 ре-фа#-си Б64 ре-соль-си М64 ре-соль-си(b) ув53 ре-фа#-ля# ум53 ре-фа-ля(b)
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