Основные занятия в Афинах и Спарте?
История
Основные занятия в Афинах и Спарте?
Ответ(ы):
Гость:
В Спарте в основном ведется военное дело, поэтому они не занимаются земледелием и каким-либо ремеслом, ибо все это они могут добыть В Афинах в свою очередь процветало строительство, различного рода ремесла. Земледелие из-за неплодородности почв в Афинах было развито слабо.
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