В автобусе ехали а человек. на остановке b вышли и с человек зашли. сколько человек стало в автобусе?

Математика
В автобусе ехали а человек. на остановке b вышли и с человек зашли. сколько человек стало в автобусе?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(a-b)+c как-то так вот это ответ
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