Однажды Артём подсчитал, что у дедушки Ивана в саду 100х фруктовых деревьев, из которых 33х — яблони, 23х — груши, 16х — сливы, 16х — вишни. В системе счисления с каким основанием Артём вёл счёт? В ответе укажите только число б...

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Однажды Артём подсчитал, что у дедушки Ивана в саду 100х фруктовых деревьев, из которых 33х — яблони, 23х — груши, 16х — сливы, 16х — вишни. В системе счисления с каким основанием Артём вёл счёт? В ответе укажите только число без каких-либо знаков препинания, например, 100

Автор: Гость