Ребят, скажите пожалуйста, каким рыбкам не нужен компрессор?)

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Лабиринтовые рыбки дышат атмосферным воздухом, поэтому им совершенно наплевать на компрессор лабиринтовые — петушки, гурами, лялиусы, макроподы. Они дышат обычным воздухом заглатывая его с поверхности. Но как любым рыбкам им нужна чистота, поэтому или потоянная чистка/подмена воды или потратится и купить минифильтр У меня в аквариуме никогда не было компрессора. Там уже год живут гуппи, тернеции, данио и сомики. И нормально себя чувствуют))) Там много водорослей, они выделяют достаточно кислорода… Действительно Лабиринтовым некоторым сомам двоякодышащим!Остальным компрессор просто желателен! И уж не такой это дорогой девайс!Но сдаётся мне вы спрашиваете это для того чтобы этих рыб в фужере или малом объёме содержать-а бижутерия в виде компрессора и фильтра портит вид)))))