Какое количество кислорода расходуется для сгорания 6 моль ацетилена, протекающе??опо уравнению 2C2H2+5O2-4CO2+2H20
Химия
Какое количество кислорода расходуется для сгорания 6 моль ацетилена, протекающе??опо уравнению 2C2H2+5O2-4CO2+2H20
Ответ(ы):
Гость:
2 моль ацетилена - 5 моль О2 6 моль ацетилена - х х = 6 * 5 : 2 х = 15 моль О2
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