N°211 а)1+7(15-3x)-(2x+48)=-34(5-x)+18(1-2x);б)-4(16+8x)+12(7-3x)=50(x+3)-(15-x);в)96(x-1)-(7x-64)=38(2-x)+3(17+2x)+83;г)-(10x-18)+19(4+3x)=9-21(x+7)+4(18-3x)
Математика
N°211 а)1+7(15-3x)-(2x+48)=-34(5-x)+18(1-2x);б)-4(16+8x)+12(7-3x)=50(x+3)-(15-x);в)96(x-1)-(7x-64)=38(2-x)+3(17+2x)+83;г)-(10x-18)+19(4+3x)=9-21(x+7)+4(18-3x)
Ответ(ы):
Гость:
А) 1+105-21х-2х-48=-170+34х+18-36х 58-23х=-152-2х -21х=-210 х = 10
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