Вместо точек поставьте глаголы подойти, подъехат в прошедшем времени. 1) Ученик .... к доске. 2) Девушка .... к окну. 3) Машина ..... к дому. 4) Мы .... к вокзалу. 5) Человек ..... к полицейскому. 6) Велосипедист .... к магази...

Русский язык
Вместо точек поставьте глаголы подойти, подъехат в прошедшем времени. 1) Ученик .... к доске. 2) Девушка .... к окну. 3) Машина ..... к дому. 4) Мы .... к вокзалу. 5) Человек ..... к полицейскому. 6) Велосипедист .... к магазину. 7) Поезд ..... к станции. 8) Турист .... к памятнику
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ученик подошел к доске. Девушка подошла к окну. Машина подъехала к дома. Мы подъехали к вокзалу. Человек подошел к полицейскому. Велосипедист подъехал к магазину. Поезд подъехал к станции. Турист подошел к памятнику.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На одной полке b книг, а на второй а. во сколько раз на первой полке меньше книг, чем на второй?
Ответить
Математика
2 КЛАСС,8+8+k+8.ЗАПИШИ В ВИДЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Ответить
Математика
Выполни деление с остатком и проверь решение 1724:10
Ответить
Литература
Помогите выписать все гиперболы и метафоры из рассказа "Данко."
Ответить
Алгебра
Сравните значения выражения (И пожалуйста объясните!): а) 10^7 и 2^8 × 5^7 б) 6^12 и 2^13 × 3^11 в) 25^25 и 2^50 × 3^50 г) 63^30 и 3^60 × ...
Ответить