Вместо точек поставьте глаголы подойти, подъехат в прошедшем времени. 1) Ученик .... к доске. 2) Девушка .... к окну. 3) Машина ..... к дому. 4) Мы .... к вокзалу. 5) Человек ..... к полицейскому. 6) Велосипедист .... к магази...
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Вместо точек поставьте глаголы подойти, подъехат в прошедшем времени. 1) Ученик .... к доске. 2) Девушка .... к окну. 3) Машина ..... к дому. 4) Мы .... к вокзалу. 5) Человек ..... к полицейскому. 6) Велосипедист .... к магазину. 7) Поезд ..... к станции. 8) Турист .... к памятнику
Ответ(ы):
Гость:
Ученик подошел к доске. Девушка подошла к окну. Машина подъехала к дома. Мы подъехали к вокзалу. Человек подошел к полицейскому. Велосипедист подъехал к магазину. Поезд подъехал к станции. Турист подошел к памятнику.
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