Помогите выписать все гиперболы и метафоры из рассказа "Данко."
Литература
Помогите выписать все гиперболы и метафоры из рассказа "Данко."
Ответ(ы):
Гость:
1.олицетворение – лучи падали великаны-деревья лес глухо гудел гудели сердитые песни ветер бил тени прыгали ветер пел похоронную песню тени пляшут торжествуют духи страх сковал болото разевало пасть деревья заступали дорогу зашептали деревья молнии летали, исчезали молнии разрывали тьму вскипело негодование гром гремел, и лил дождь лес расступился сияло солнце вздыхала степь блестела трава в брильянтах дождя золотом сверкала река ползли тучи Море шумело 2.эпитеты – непроходимые леса каменные деревья кольцо крепкой тьмы безмолвная пляска холодный огонь ядовитый смрад голубые воздушные цветы злые духи трусливые слова сердитые песни холодный огонь торжествующий шум леса дрожащая тьма смелое сердце гордый смельчак голубые искры великое сердце старое тело человеческая фантазия
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