Человек с широким кругом интересов всегда многого добивается в жизни. приведите аргументы за и против
Обществознание
Человек с широким кругом интересов всегда многого добивается в жизни. приведите аргументы за и против
Ответ(ы):
Гость:
За:потому что он много изучил;он упорный;познал мир, и ему легче добиваться. Против:слишком большое знание может помешать
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