Вычислите более рациональным способом 87*43+87^3-43^3/44
Алгебра
Вычислите более рациональным способом 87*43+87^3-43^3/44
Ответ(ы):
Гость:
87Х43+87³-43³/44=87Х43+(87-43)(87²+87Х43+43²)/44= =87Х43+87²+87Х43+43²=3741+7569+3741+1849=16900
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Человек с широким кругом интересов всегда многого добивается в жизни. приведите аргументы за и против
Математика
Пожалуйста!?!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥???♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Математика
N°211 а)1+7(15-3x)-(2x+48)=-34(5-x)+18(1-2x);б)-4(16+8x)+12(7-3x)=50(x+3)-(15-x);в)96(x-1)-(7x-64)=38(2-x)+3(17+2x)+83;г)-(10x-18)+19(4+3x)=9-21(x+...
Математика