Вычислите более рациональным способом 87*43+87^3-43^3/44

Алгебра
Вычислите более рациональным способом 87*43+87^3-43^3/44
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
87Х43+87³-43³/44=87Х43+(87-43)(87²+87Х43+43²)/44= =87Х43+87²+87Х43+43²=3741+7569+3741+1849=16900
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