Помогите пересказать Чарушин Кабан!!
Литература
Помогите пересказать Чарушин Кабан!!
Ответ(ы):
Гость:
Для того чтобы пересказать необходимо уловить идею произведения и ключевые слова попробовать составить план.
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