Не выполняя действий, определить способы решения данных выражаний: (49+44)-39= (39+45)-67= (58+23)-38=
Математика
Не выполняя действий, определить способы решения данных выражаний: (49+44)-39= (39+45)-67= (58+23)-38=
Ответ(ы):
Гость:
(49+44)-39=54 (39+45)-67=17 (58+23)-38=33
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