В корзине лежат шары разных цветов, причем каждый цвет представлен, по крайней мере, четырьмя экземплярами.При каком наименьшем числе шаров в корзине могут оказаться шары трех различных цветов?

Математика

В корзине лежат шары разных цветов, причем каждый цвет представлен, по крайней мере, четырьмя экземплярами.При каком наименьшем числе шаров в корзине могут оказаться шары трех различных цветов?

Автор: Гость