В корзине лежат шары разных цветов, причем каждый цвет представлен, по крайней мере, четырьмя экземплярами.При каком наименьшем числе шаров в корзине могут оказаться шары трех различных цветов?

Математика
В корзине лежат шары разных цветов, причем каждый цвет представлен, по крайней мере, четырьмя экземплярами.При каком наименьшем числе шаров в корзине могут оказаться шары трех различных цветов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, может ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Ребят, скажите пожалуйста, каким рыбкам не нужен компрессор?)
Ответить
Литература
Помогите пересказать Чарушин Кабан!!
Ответить
Математика
Не выполняя действий, определить способы решения данных выражаний: (49+44)-39= (39+45)-67= (58+23)-38=
Ответить
Химия
Какое количество кислорода расходуется для сгорания 6 моль ацетилена, протекающе??опо уравнению 2C2H2+5O2-4CO2+2H20
Ответить
Алгебра
Вычислите более рациональным способом 87*43+87^3-43^3/44
Ответить