В корзине лежат шары разных цветов, причем каждый цвет представлен, по крайней мере, четырьмя экземплярами.При каком наименьшем числе шаров в корзине могут оказаться шары трех различных цветов?
Математика
В корзине лежат шары разных цветов, причем каждый цвет представлен, по крайней мере, четырьмя экземплярами.При каком наименьшем числе шаров в корзине могут оказаться шары трех различных цветов?
Ответ(ы):
Гость:
Да, может ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
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