На рисунке изображены детали скворечника. Какая деталь не имеет прямого угла?
Математика
На рисунке изображены детали скворечника. Какая деталь не имеет прямого угла?
Ответ(ы):
Гость:
№ 1 не имеет прямого угла
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