Можете написать цетаты из книги "Леди Макбет Мценского уезда".
Литература
Можете написать цетаты из книги "Леди Макбет Мценского уезда".
Ответ(ы):
Гость:
Не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки. Что есть такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? тело наше, милый человек, на весу ни чего не значит: сила наша, сила тянет —не тело! Прикорнет часок-другой, а проснется - опять та же скука русская, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться. Дивным делом никому и невдомек ничего стало: умер Борис Тимофеич, да и умер, поевши грибков, как многие, поевши их, умирают.
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