Можете написать цетаты из книги "Леди Макбет Мценского уезда".

Литература
Можете написать цетаты из книги "Леди Макбет Мценского уезда".
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки. Что есть такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? тело наше, милый человек, на весу ни чего не значит: сила наша, сила тянет —не тело! Прикорнет часок-другой, а проснется - опять та же скука русская, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться. Дивным делом никому и невдомек ничего стало: умер Борис Тимофеич, да и умер, поевши грибков, как многие, поевши их, умирают.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Если бы я была русалкой. Придумать маленькое сочленение,помогите пожалуйста.
Ответить
Математика
В автобусе ехали а человек. на остановке b вышли и с человек зашли. сколько человек стало в автобусе?
Ответить
Математика
Из 1 кг шерсти можно связать 3 шали или 5 жилетов на сколько больше жилетов чем шале?? можно связать из 20 кг шерсти
Ответить
Математика
На рисунке изображены детали скворечника. Какая деталь не имеет прямого угла?
Ответить
Математика
Помогите решить номер 1053 , 1054 если сможете все два
Ответить