Если бы я была русалкой. Придумать маленькое сочленение,помогите пожалуйста.

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Если бы я была русалкой. Придумать маленькое сочленение,помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наверно классно быть русалкой. Можно дышать под водой, разговаривать с рыбами, собирать ракушки и красивые камешки. Если бы я была русалкой, я бы целыми днями резвилась на просторах океана, иногда выплывая на берег чтобы перевести дух. Я бы украшала волосы ракушками и любовалась солнечным светом, пробивающимся сквозь воду. Я давно хочу быть русалкой ,а сны предоставляют мне такую возможность.
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