Если бы я была русалкой. Придумать маленькое сочленение,помогите пожалуйста.

Гость: Гость:

Наверно классно быть русалкой. Можно дышать под водой, разговаривать с рыбами, собирать ракушки и красивые камешки. Если бы я была русалкой, я бы целыми днями резвилась на просторах океана, иногда выплывая на берег чтобы перевести дух. Я бы украшала волосы ракушками и любовалась солнечным светом, пробивающимся сквозь воду. Я давно хочу быть русалкой ,а сны предоставляют мне такую возможность.