К каким типам можно отнести реакции: а) 3H2 + N2 ↔ 2NH3 б) NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 в) N2 + О2 ↔ 2NO – Q г) 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3) 2 + 2NO + 4H2O д) CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
Химия
К каким типам можно отнести реакции: а) 3H2 + N2 ↔ 2NH3 б) NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 в) N2 + О2 ↔ 2NO – Q г) 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3) 2 + 2NO + 4H2O д) CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
Ответ(ы):
Гость:
А-соединение б-обмена в-соединение г-замещение д-замещение
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