Помогите ответить на 2 вопроса 9,10.

Французский язык
Помогите ответить на 2 вопроса 9,10.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9. Salut!  Bon anniversaire Alain, c est mon cadeau a toi. 10. Merci. C est super! Entre s il te plait.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Запиши результаты практические работы страница 11 учебник часть 2
Ответить
Химия
К каким типам можно отнести реакции: а) 3H2 + N2 ↔ 2NH3 б) NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 в) N2 + О2 ↔ 2NO – Q г) 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3) 2 + ...
Ответить
Математика
Какова скорость самолета, если расстояние от Иркутска до Аляски, равное 5440км, он п??олетает за 8ч?
Ответить
Музыка
Постройте аккорды б53 б6 б64 м53 м6 м64 ув 53 ум 53 в ре диез миноре
Ответить
Английский язык
Помогите под буквой E
Ответить