Помогите ответить на 2 вопроса 9,10.
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Помогите ответить на 2 вопроса 9,10.
Ответ(ы):
Гость:
9. Salut! Bon anniversaire Alain, c est mon cadeau a toi. 10. Merci. C est super! Entre s il te plait.
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