Ребят, помогите, пожалуйста. Вычислить: 5,1-3,2/x + 3х при х=1,9;3,8
Математика
Ребят, помогите, пожалуйста. Вычислить: 5,1-3,2/x + 3х при х=1,9;3,8
Ответ(ы):
Гость:
при x=1,9 1.5,1-3,2: 1,9+3*1,9=7,6 при x=3,8 2.5,1-3,2: 3,8+3*3,8=13,3
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