8x^4+10x^2+8=0 Решите быстрее плз! буду благодарен
Алгебра
8x^4+10x^2+8=0 Решите быстрее плз! буду благодарен
Ответ(ы):
Гость:
4х^2+5х^2+4=0 пусть х^2=а 4а+5а+4=0 D=25-64-дискриминант меньше нуля, решений нет
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