За 6 часов велосипедист проехал 90 км за сколько часов он проделал путь в 60 км?
Математика
За 6 часов велосипедист проехал 90 км за сколько часов он проделал путь в 60 км?
Ответ(ы):
Гость:
90-60):6=5 часов вот такое выражение у меня получилось
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