Ювелиру принесли три одинаковых камня,но в одном из них пустота,и поэтому он весит меньше других.Мастеру нужно как можно быстрее при помощи чашечных весов без гирь определить испорченный камень,чтобы не купить его.Сколько взвеш...
Математика
Ювелиру принесли три одинаковых камня,но в одном из них пустота,и поэтому он весит меньше других.Мастеру нужно как можно быстрее при помощи чашечных весов без гирь определить испорченный камень,чтобы не купить его.Сколько взвешиваний он сделал? А если принесут 4 камня, и среди них один испорченный ?
Ответ(ы):
Гость:
Взвешиваем 2 камня: 1) если они не уравновешены, то тот, который легче - полый 2) если они равны, то берем один из взвешенных и третий камни. а) если они равны, то оставшийся - полый б) если они не уравновешены, то тот, который легче - полый. При четырех делаем примерно то же самое, только вначале взвешиваем по 2 камня.
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