Ювелиру принесли три одинаковых камня,но в одном из них пустота,и поэтому он весит меньше других.Мастеру нужно как можно быстрее при помощи чашечных весов без гирь определить испорченный камень,чтобы не купить его.Сколько взвеш...

Гость: Гость:

Взвешиваем 2 камня: 1) если они не уравновешены, то тот, который легче - полый 2) если они равны, то берем один из взвешенных и третий камни. а) если они равны, то оставшийся - полый б) если они не уравновешены, то тот, который легче - полый. При четырех делаем примерно то же самое, только вначале взвешиваем по 2 камня.