Фонетический разбор слова евразия

Гость: Гость:

Й [Й’] - согласный, звонкий (непарный), мягкий (непарный)э [э] - гласныйв [в] - согласный, звонкий (парный), твёрдый (парный)р [р] - согласный, звонкий (непарный), твёрдый (парный), сонорныйа [а] - гласныйз [з’] - согласный, звонкий (парный), мягкий (парный)и [и] - гласныйй [й’] - согласный, звонкий (непарный), мягкий (непарный)а [а] - гласный ----------------------Букв: 7Звуков: 9