Помогите ответить на 6 вопросов 1,3,7,8,9,10.
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Помогите ответить на 6 вопросов 1,3,7,8,9,10.
Ответ(ы):
Гость:
1. Oui, il est mon ami 3.Ils sont quatre: son pere, sa mere, sa soeur et Alain 7 Et moi, je prepere a Alain un robot. 8 Nous venons chez lui a 7 heures
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