Озаглавить текст:вопросы к каждому предложению плизз
Қазақ тiлi
Озаглавить текст:вопросы к каждому предложению плизз
Ответ(ы):
Гость:
Название:"Су-тіршіліі көзі". Вопросы: 1Сусыз өмір сүруге бола ма? 2Су адамға қандай әсер тигізеді?
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