а) найдите себестоимость товара проданного за 600 манат с 20%ым убытком б)
Математика
а) найдите себестоимость товара проданного за 600 манат с 20%ым убытком б)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600 манат - 80% х манат - 100% 80х=60000 х=750
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