А от куда вы 12 взяли

Алгебра
А от куда вы 12 взяли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 это число.............
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