Сочинение-рассуждение на тему "О чём плачут лошади"! И НЕ ПЛАГИАТИТЬ!

Гость: Гость:

Прежде всего, кто для нас лошади? Обычный скот, грузоперевозчик и для некоторых потребителей-даже еда. Но мы совсем не задумываемся о них, как о животных с душой. Они звери, как и мы, но с другой внешностью и средствами коммуникации. Но и у них есть душа, переживания, страх, отчаянье. Все эти чувства, правда, не столь велики, они возникают, зачастую, не из-за того, что чувствуем мы, люди. Но все, что переживают лошади-очень важно для них. Люди не считаются с этим, к сожалению. Чувство, которое мы переживаем так же, как лошади-это одиночество. Представьте, лошадь всю свою жизнь и любовь посветила одному человеку, все что у нее было. И хозяин решает уехать из города, а лошадь продать-не нужны ему лишние хлопоты. Человек забудет о свое верной лошади уже в первом баре, а у лошади и смысл жизни потерян. Не даст она больше никому своей верности. И бесконечная надежда на возвращение хозяина продлится всю жизнь, а она ложная. Представляете, что значит умереть с надеждой, бессмысленной надеждой? Разве это не заставит скокунью плакать? Лошади плачут от насилия. Ведь Это не только физическая боль. Людям разве нравится насилие к ним? Нет. Но они совсем не задумываются о страшных похожих чувствах, которые испытывает лошадь. Мне кажется, нужно ставить на свои места всех, кому делаешь что-либо плохое, или собираешься.