Скласти речення з 10 прикметниками
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Скласти речення з 10 прикметниками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я подивилась у безхмарне чисте небо і побачила там великого хижого орла, який своїми спостережливими чорними очима дивився на моїх маленьких жовтопузих курчаток, які ніжно тулились до своєї турботливої і набурмосеної матері-курки.
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