Сформулируйте правила здорового питания?
Биология
Сформулируйте правила здорового питания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Исключить из своего рациона жареную, острую и соленую пищу, а так же жирную. Также полностью исключить сладкие газированные напитки и всю продукцию фастфуда: мороженное, чипсы, гамбургеры и т.д. 2. Ежедневно ешьте овощи и фрукты. 3. Пейте больше воды. 4. Разнообразьте рацион. 5. Избавьтесь от привычки перекусывать в перерывах между основными приемами пищи. 5. Не переедайте — заканчивайте трапезу, когда чувствуете, что вот — вот насытитесь. 6. Здоровое питание должно быть сбалансированным!
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