Сформулируйте правила здорового питания?

Биология
Сформулируйте правила здорового питания?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Исключить из своего рациона жареную, острую и соленую пищу, а так же жирную. Также полностью  исключить сладкие газированные напитки и всю продукцию фастфуда: мороженное, чипсы, гамбургеры и т.д. 2. Ежедневно  ешьте овощи и фрукты. 3. Пейте больше воды. 4.  Разнообразьте рацион. 5.  Избавьтесь от привычки перекусывать в перерывах между основными приемами пищи. 5.  Не переедайте — заканчивайте трапезу, когда чувствуете, что вот — вот насытитесь. 6.  Здоровое питание должно быть сбалансированным!
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