Напишите сочинение не очень заумное на тему: ,,Россия родина моя". ( желательно с традициями) Помогите пожалуйста буду очень благодарна!

Гость: Гость:

Я называю Россию своей родиной, потому что родился и живу здесь. Я очень люблю свою Родину. Здесь живут мои родственники, друзья и товарищи, которых я тоже люблю. Все жители моей Родины понимают русский язык, поэтому могут общаться без проблем. Россия — самое большое в мире государство. Оно омывается двумя океанами сразу. Я имею в виду Тихий и Северный Ледовитый океаны, а уж морей в России еще больше. На этих морях Россия имеет большой флот, а еще у нее огромные запасы природных богатств. Например, газа, нефти, золота и других. В Сибири и на Дальнем Востоке России сохранились большие лесные территории с дикой природой. Но, несмотря на огромные ресурсы, большая часть населения России живет небогато. Еще моя Родина — республика и федерация. А Москва - столица моей страны, она сама по населению больше, чем некоторые страны Европы. Россия - многонациональная страна, поэтому поделена на федеративные республики, автономные края и округа. В них живут почти две сотни разных народов, больших и малых. Это русские, татары, башкиры, чуваши, азербайджанцы, украинцы, евреи, чукчи и много других. Все они называются россиянами. Все они должны жить дружно, потому что у них одна страна. К сожалению, часто бывает по-другому. Но я надеюсь, что к тому времени, когда я вырасту, ссоры между народами в моей стране прекратятся. Россия, Русь — моя великая родина! Приехавшего впервые в Россию поражают бескрайние просторы, бесконечно тянущиеся поля и леса. Да и меня, признаться, не перестают восхищать ее красоты. Любое время года хорошо, но летом особенно волшебно кругом — сплошные травяные ковры, причем они постоянно меняются: ранней весной нежную зелень оживляют золотисто-желтые одуванчики, потом приходит черед розовой и белой кашки, васильков, ромашек, цветущего клевера, мать-и-мачехи — да разве все перечислишь, что можно встретить в лугах. А надо всей этой красотой заливаются жаворонки. Приятно идти полем в яркий солнечный день. На душе — праздник, а как иначе, когда кругом такое волшебство. Я не могу удержаться и сплетаю венок из полевых цветов. Среди луга вьется небольшая речка, Рекуша, вода звонко переливается по камешкам, весело бежит к Волге. Местами встречаются целые заросли желтых кувшинок, но рука не поднимается сорвать их, уничтожить эту красоту. В воде они неповторимо прелестны, поражаешься многообразию земных растений. В природе все рационально и прекрасно, надо только научиться видеть эту красоту, уметь беречь ее, сохранять для будущих поколений. Природа великолепна сама по себе, и в то же время сколько она несет даров людям! Общение с природой приносит необыкновенную духовную силу. Не случайно святые люди уходили в глухие места общаться лишь с Богом и природой. Я горжусь, что живу в России, среди этих лесов и полей, мне хочется, чтобы будущие поколения получили от нас ту же красоту родной природы. Для этого надо бесконечно любить свою землю, бережно относиться к ней, преумножая ее богатства. У каждого человека есть родина. Родину, как и родителей, не выбирают, она даётся нам вместе с рождением и впитывается с детством. Для меня родина- это, прежде всего, место, где я родилась, это мои родители, родственники. Родина – это дом и двор, где я провожу счастливое детство, друзья, с кем я играю. Но «малая» родина немыслима и без родины «большой» - великой и необъятной России. Россия! Это слово звучит гордо. Каждый человек, имеющий Родину – счастливый. Счастливая и я, потому что родилась и живу в России. Это родина моих предков. Богата Россия своей природой: лесами, реками, озерами. В России много красивых сел, деревень, городов и древних, и новых. Но самое главное богатство заключается в людях, трудолюбивых, гостеприимных, мужественных, героических, творческих и отзывчивых. Я очень люблю свою Родину, хочу, чтобы она становилась все краше и лучше, чтобы россияне заботились о неё, трудились на благо Родины, на благо общества. Мне 9 лет, пока для меня труд – это учёба, а в бедующем буду трудиться для своей Родины