Сочинение на стихотворение ,,гномы,, сочинение на тему гномы сочинение на стихотворение гномы
Литература
Сочинение на стихотворение ,,гномы,, сочинение на тему гномы сочинение на стихотворение гномы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гномы - это самые маленькие существа на свете. их нельзя рассмоеть.есть мультик белоснежка и 7 гномов . гномы встретели белоснежку и так произошла этот мультфильм.этот мультик много кто знает и я даже думаю что этот мультик не один.я думаю что фиксики и смурфики очень похожи но гномов которых не видно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Фермер разбил фруктовый сад на прямоугольном участке земли размером 240м на 144м. Ск??лько яблонь нужно посадить в саду ,если расстояние между ряда...
Математика
Обществознание