Сочинение на стихотворение ,,гномы,, сочинение на тему гномы сочинение на стихотворение гномы

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Гномы - это самые маленькие существа на свете. их нельзя рассмоеть.есть мультик белоснежка и 7 гномов . гномы встретели белоснежку и так произошла этот мультфильм.этот мультик много кто знает и я даже думаю что этот мультик не один.я думаю что фиксики и смурфики очень похожи но гномов которых не видно