Доклад про один субъект Российской Федерации

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Республика Карелия расположена на северо - западе России, входит в состав Северного экономического района Российской Федерации. Площадь Карелии - 180,5 тыс. кв. км (1,06% территории РФ) с учетом акваторий моря и озер, превосходя в 2 раза такие европейские государства, как Австрия, Чехия или Венгрия. Протяженность территории республики с севера на юг достигает 660 км. С запада на восток по широте г.Кеми протяженность составляет 424 км. На западе Карелия граничит с Финляндией, на юге - с Ленинградской и Вологодской областями, на севере - с Мурманской, на востоке - с Архангельской областью. На северо-востоке республика омывается водами Белого моря, на юге — Ладожского и Онежского озер. Западная граница Карелии совпадает с государственной границей РФ и Финляндии и имеет протяженность в 723 км. Республика Карелия имеет благоприятное экономико-географическое положение (близость к центральным индустриально-высокоразвитым районам России и Западной Европы, наличие развитой воднотранспортной системы - находится в непосредственной близости к Балтике и «северной столице» России Санкт- Петербургу, член Европейского Союза Финляндия проявляет интерес к развитию проектов в интег­рационной полосе, а железнодорожный транспорт обеспечивает связь с незамерзающим портом Мурманском), а также значительные запасы природных ресурсов. Место Карелии в народнохозяйственном комплексе России определяется прежде всего отраслями, использующими местные природные ресурсы (лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, черная металлургия, промышленность строительных материалов), а также отраслями, работающими на привозном сырье - машиностроение и цветная металлургия. На долю республики приходится 9,9% добываемой в РФ железной руды, 22,6% - производимой в РФ бумаги, 9,4% - целлюлозы, 3,7% - деловой древесины, 3,1%- древесноволокнистых плит, 2,7% - пиломатериалов, около 80% - бумажных мешков. В состав республики входят 19 самоуправляющихся территорий, 808 населенных пунктов. Самоуправляющуюся территорию возглавляет глава, избираемый в соответствии с Конституцией Республики Карелия, прямым тайным голосованием. В составе Карелии городов республиканского значения - 3 (Петрозаводск - 282,5 тыс.чел, Костомукша - 32,9 тыс.чел, Сортавала - 36,6 тыс.чел.), городов и районов республиканского значения - 4 (г.Кемь и Кемский район, г.Кондопога и Кондопожский район, г.Питкяранта и Питкярантский район, г.Сегежа и Сегежский район), 11 районов (один из них - Калевальский национальный), 1 волость (Вепсска национальная, имеющая статус административной и территориальной единицы), 44 поселков городского типа.