1) острые ножницы 2)железная грабля 3)красивые очки 3)весёлая молодёжь Помогит?? пожалуйста Задание 5 мне в ЗАВТРА в школу
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1) острые ножницы 2)железная грабля 3)красивые очки 3)весёлая молодёжь Помогит?? пожалуйста Задание 5 мне в ЗАВТРА в школу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)железная грабля.........
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