Расставьте предложенные круговой диаграмме название газов входящих в состав воз??уха и их процентное в нем содержание
Биология
Расставьте предложенные круговой диаграмме название газов входящих в состав воз??уха и их процентное в нем содержание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диаграммы нет.Могу предложить таблицу.Расставляете самые крупные значения.Над самым маленьким делением пишите "другие газы" и вычитаете из 100% процентное содержание указанных на диаграмме вами газов Удачи!!!
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