Узнай,чему равна сторона квадрата , и начерти этот квадрат,если известно , что его ??ериметр равен 16см

Математика

Узнай,чему равна сторона квадрата , и начерти этот квадрат,если известно , что его ??ериметр равен 16см

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