Узнай,чему равна сторона квадрата , и начерти этот квадрат,если известно , что его ??ериметр равен 16см

Математика
Узнай,чему равна сторона квадрата , и начерти этот квадрат,если известно , что его ??ериметр равен 16см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона квадрата = 4 см 16:4=4
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