Помогите пожалуйста постройте график функции y= - x^ 3 и опишите его свойства
Алгебра
Помогите пожалуйста постройте график функции y= - x^ 3 и опишите его свойства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строй график от координат х=-2, у=-8, и дальше точку берешь на х=-1 и у=-1 и дальше точка 0, потом х=1, у=1, и до точки х=2, у=-8 Свойства: 1. Идет от -(значок бесконечности) до +(значок бесконечности 2. Возрастает от -(значок бесконечности) до о Убывает от 0 до +(значок бесконечности) 3. Функция не ограничена
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