Запиши число яке містить 7 десятків тисяч і 8 одиниць

Математика
Запиши число яке містить 7 десятків тисяч і 8 одиниць
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число еке містить 7 десятків тисяч і 8 одиниць я вважаю буде 7008
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