Фермер разбил фруктовый сад на прямоугольном участке земли размером 240м на 144м. Ск??лько яблонь нужно посадить в саду ,если расстояние между рядами деревьев должно быть 8 м , а между деревьями в каждом ряду 6 м? Сколько сажен...

Математика

Фермер разбил фруктовый сад на прямоугольном участке земли размером 240м на 144м. Ск??лько яблонь нужно посадить в саду ,если расстояние между рядами деревьев должно быть 8 м , а между деревьями в каждом ряду 6 м? Сколько саженцев зимних , осенних и летних сортов яблонь нужно приобрести ,чтобы количество зимних и осенних сортов относились, как 5:3, а летних сортов было на 72 дерева меньше , чем осенних? Помогите пожалуйста

Автор: Гость