Фермер разбил фруктовый сад на прямоугольном участке земли размером 240м на 144м. Ск??лько яблонь нужно посадить в саду ,если расстояние между рядами деревьев должно быть 8 м , а между деревьями в каждом ряду 6 м? Сколько сажен...
Математика
Фермер разбил фруктовый сад на прямоугольном участке земли размером 240м на 144м. Ск??лько яблонь нужно посадить в саду ,если расстояние между рядами деревьев должно быть 8 м , а между деревьями в каждом ряду 6 м? Сколько саженцев зимних , осенних и летних сортов яблонь нужно приобрести ,чтобы количество зимних и осенних сортов относились, как 5:3, а летних сортов было на 72 дерева меньше , чем осенних? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240х144=34560 2)8х6=48 3)34560:48=720 деревьев поместится на участке 5х+3х+(3х-72)=720 х=72 3*72=216 осенних 5*72=360 зимних 3*72-72=144 летних
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